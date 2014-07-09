习近平：中美两国应加快双边投资协定谈判 共同打击恐怖主义

路透北京7月9日 - 中国国家主席习近平周三表示，中国和美国双方应加快双边投资协定谈判，争取早日谈成一个高水平、双向平衡的双边投资协议；应善于管控矛盾和摩擦，坚持通过对话协商。

新华社援引习近平在中美战略与经济对话开幕式上的讲话称，中美应该深化两军对话，推进中美军事关系建设，并在双向和互利基础上加强对话合作，共同打击一切形式的恐怖主义。

“中美两国如何判断彼此战略意图，将直接影响双方采取什么样的政策、发展什么样的关系。不能在这个根本问题上犯错误，否则就会一错皆错。”习近平说，中美两国利益深度交融，历史和现实都表明，中美两国合则两利，斗则俱伤。

他并称，双方应该坚持从大处着眼，把握构建新型大国关系总目标，认清两国共同利益远远大于分歧.

同时，双方应该相互尊重、平等相待，尊重彼此主权和领土完整，尊重彼此对发展道路的选择，不把自己的意志和模式强加于对方；应该善于管控矛盾和摩擦，坚持通过对话协商、以建设性方式增进理解、扩大共识。

目前中美两国经济总量占世界三分之一、人口占世界四分之一、贸易总量占世界五分之一。中美建交35年来，双边贸易额增长了200多倍，去年达到5,200多亿美元。双向投资存量已经超过1,000亿美元。

美国总统奥巴马稍早亦在一份声明中表示，美国致力于建设对华关系“新模式”，包括双方进行合作以及以建设性的方式处理分歧。

“美国欢迎一个稳定、和平和繁荣的中国。”奥巴马在声明中称。

第六轮中美战略与经济对话和第五轮中美人文交流高层磋商于7月9日至10日在北京举行。中国财政部副部长朱光耀此前对记者表示，两国届时将讨论人民币汇率以及美国货币政策对于全球的影响。（完）

(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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