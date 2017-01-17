习近平称中国不会通过本币贬值提升竞争力

（修正）日央行审议委员樱井真排除近期上调债券收益率目标的可能
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二称，中国无意通过贬值提升贸易竞争力，更不会启动贸易战。
习近平在达沃斯世界经济论坛上表示，中国支持公开透明和双赢的贸易协定，并呼吁其它国家在应对“困难”时不要怪罪他国。
习近平还表示，中国将继续敞开大门，不会关上大门。(完)
(编译 王洋; 审校 张明钧)
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。