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国际财经 | 2017年 1月 17日 星期二 20:03 BJT

习近平称中国不会通过本币贬值提升竞争力

路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二称，中国无意通过贬值提升贸易竞争力，更不会启动贸易战。

习近平在达沃斯世界经济论坛上表示，中国支持公开透明和双赢的贸易协定，并呼吁其它国家在应对“困难”时不要怪罪他国。

习近平还表示，中国将继续敞开大门，不会关上大门。(完)

(编译 王洋; 审校 张明钧)

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