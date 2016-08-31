厦门市重启限购 拥有两套及以上住房本市居民等三类人受限

路透北京8月31日 - 中国房价上涨过快的二线城市已悄然开始收紧房地产调控。继苏州之后，厦门市也决定重启住房限购政策，对拥有两套及以上住房的本市居民等三类人暂停出售住房。

厦门市国土资源与房产管理局周三发布公告称，9月5日起厦门市执行住房限购政策，对三种类型居民家庭，暂停在本行政区域内向其销售建筑面积144平方米及以下的普通商品住房。

这三类人包括，拥有两套及以上住房的本市户籍居民家庭；拥有一套及以上住房的非本市户籍居民家庭；以及，无法提供购房之日前两年内在本市逐月连续缴纳一年以上个人所得税或社会保险证明的非本市户籍居民家庭。

厦门国土与房管局表示，今年以来，全国一线和部分二线城市地价、房价上涨较快，厦门也出现地价、房价较快上涨势头。为进一步加强和改善房地产市场调控，合理引导住房需求，抑制投资投机性购房，稳定市场预期，促进房地产市场平稳健康发展，决定重启住房限购政策。

住房限购政策自2016年9月5日起执行，有效期至2017年12月31日。

厦门国土与房管局称，房地产开发企业、经纪机构应在签订商品住房买卖合同（认购）、居间合同前严格查验购房人的购房资格。

厦门已自7月15日起从严住房信贷政策，加大居住用地供应力度，今年将新增供应商品住宅面积200万平方米，并加快保障性住房和公租房建设，强化房地产市场监管。

厦门已经连续几月房价涨幅在全国遥遥领先。7月统计局70个大中城市房价指数中，厦门新建商品住宅价格指数环比涨幅居首，为4.6%。

此前，苏州市成为首个重启限购的二线城市，规定非本市户籍购买二套房需累计缴纳一年以上社保，而南京市调高除高淳和溧水之外地区的二套房首付比，高可至50%。（完）

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