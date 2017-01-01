习近平称上海自贸区要大胆试大胆闯 力争更多可复制推广成果

路透北京1月1日 - 中国国家主席习近平最新表示，上海自贸试验区建设总体上实现了初衷，希望能对照最高标准、查找短板弱项，大胆试、大胆闯、自主改，力争取得更多可复制推广的制度创新成果，进一步彰显全面深化改革和扩大开放的试验田作用。

新华社周六稍晚援引他指出，建设上海自贸区是党中央、国务院在新形势下全面深化改革和扩大开放的一项战略举措，三年来，工作取得多方面重大进展，一批重要成果复制推广到全国。

报道并援引国务院总理李克强称，上海自贸区相关方面要围绕重点任务和薄弱环节继续深化自贸试验区改革探索，更大力度转变政府职能，更大程度激发市场活力，促进培育发展新动能和国际竞争新优势，在新一轮改革开放中进一步发挥引领示范作用，为推动经济保持中高速增长、迈上中高端水平作出新贡献。

报道指出，上海自贸试验区建设三年来，在建立与国际通行规则相衔接的投资贸易制度体系、深化金融开放创新、加快政府职能转变和构建开放型经济新体制方面，取得了重要成果，激发了市场创新活力，试验区内新注册企业4万家，超过挂牌前20多年的总和。

广东、天津、福建自贸试验区以上海自贸区试点内容为主体，结合自身特点在促进内地与港澳经济深度合作、推进京津冀协同发展、深化两岸经济合作等方面积极开展差别化探索，形成了各具特色、各有侧重的试点格局。自贸试验区累计总结了100多项制度创新成果，分领域、分层次在全国进行了复制推广。

中共中央政治局委员、国务院自由贸易试验区工作部际联席会议召集人汪洋近日主持召开联席会议第四次全体会议表示，下一步各自贸试验区将强化改革举措系统集成，形成更多制度创新成果，尽快向全国复制推广，发挥改革开放引领示范作用。（完）