中国信达转让信达财险41%股本予深圳投资 成交价42.2亿元人民币

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透香港12月28日 - 中国四大资产管理公司--中国信达(1359.HK)周三宣布，已通过北京金融资产交易所挂牌转让旗下信达财险的41%股本，成交价为42.2亿元人民币，由深圳市投资控股有限公司投得。
中国信达的声明称，公司按照国有产权转让的相关规定，委托北金所转让所持12.3亿股信达财险股份，占总股本比例的41%，挂牌价原来为24.5亿元，并以网络竞价方式，确定了出价最高的深圳投资成为本次转让标的股份的最终受让方。本次股权转让尚需取得相关监管机构批准。
中国信达原本持有信达财险51%股份，转让后其持股比例将降至10%。公司表示，转让信达财险股权是在深化国企改革背景下，进一步优化集团金融平台资源的战略考虑，通过引入有实力的股东，发挥股东合力，加快信达财险适应新经济形势的市场化体制改革步伐。股权转让完成后，本公司将与深圳投资一起，促进信达财险股权结构的进一步优化。
深圳投资是一家以产权管理、资本运作及投融资业务为主业的深圳市属国有资产经营公司。
香港圣诞长假期前，中国信达上周五收报2.62港元。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。