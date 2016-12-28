中国信达转让信达财险41%股本予深圳投资 成交价42.2亿元人民币

路透香港12月28日 - 中国四大资产管理公司--中国信达(1359.HK)周三宣布，已通过北京金融资产交易所挂牌转让旗下信达财险的41%股本，成交价为42.2亿元人民币，由深圳市投资控股有限公司投得。

中国信达的声明称，公司按照国有产权转让的相关规定，委托北金所转让所持12.3亿股信达财险股份，占总股本比例的41%，挂牌价原来为24.5亿元，并以网络竞价方式，确定了出价最高的深圳投资成为本次转让标的股份的最终受让方。本次股权转让尚需取得相关监管机构批准。

中国信达原本持有信达财险51%股份，转让后其持股比例将降至10%。公司表示，转让信达财险股权是在深化国企改革背景下，进一步优化集团金融平台资源的战略考虑，通过引入有实力的股东，发挥股东合力，加快信达财险适应新经济形势的市场化体制改革步伐。股权转让完成后，本公司将与深圳投资一起，促进信达财险股权结构的进一步优化。

深圳投资是一家以产权管理、资本运作及投融资业务为主业的深圳市属国有资产经营公司。

香港圣诞长假期前，中国信达上周五收报2.62港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)