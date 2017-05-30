中国规范减持意在重塑股市信心 防止资金脱实向虚--新华

路透北京5月30日 - 新华社周二刊发记者署名文章表示，在中国股市仍处于弱势调整，沪指一度跌破年线的背景下，监管层出手对重要股东减持行为进行规范，无疑有着重要意义：一方面，遏制非理性减持冲动，防止资金“脱实向虚”；另一方面，提振投资者情绪，为市场重塑信心。

文章称，天量定增和野蛮减持，被视为A股身上的两大“出血点”。继今年2月发布《关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》对非公开发行股票定价、频率和股份数量作出限定之后，监管部门出手对重要股东减持行为进行约束。

“对于被顽疾困扰的A股市场而言，这无疑是对症下药的‘治病疗伤’之举。”文章称。

中国证监会上周六发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，完善大宗交易“过桥减持”监管安排，规定大宗交易减持出让方与受让方均需遵守交易所关于减持数量、持有时间等规定。

新华社文章指出，对于上市公司股东而言，根据对估值合理性的判断或自身资金的需求增持或减持股份，本无可厚非。但有机构统计，近七年来A股市场累计减持近7,000亿元人民币，累计增持略超2,000亿元，前者数倍于后者。

IPO上市令众多低成本持股的大股东一夜暴富，但大股东通过减持获得的现金并未用于再投资或创业。资本市场和实体经济因此双双面临“失血”。

文章并认为，仅仅依靠堵住“出血点”，不足以让A股市场完全摆脱“贫血”之困。加快具备长期投资理念的大资金入市步伐，通过鼓励性和约束性举措引导上市公司群体形成长期稳定回报，构建公平市场环境让投资者乐于坚守，方能让A股市场有效发挥为实体经济配置资源的功能，成为民众分享中国经济增长的平台。（完）