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时事要闻 | 2014年 12月 22日 星期一 18:53 BJT

中国打击黄赌行动抓获3万多嫌疑人--新华社

路透上海12月22日 - 新华社周日报导称，中国在为期两个月的打击黄赌业行动中抓获超过3万名犯罪嫌疑人。

新华社援引广东省公安厅数字称，截止12月15日，广东公安机关逮捕3,014人，刑事拘留5206人。

公安机关11月24日成功打掉一个特大网络赌博犯罪团伙，该团伙累计接受投注金额达3,000多万元。

（完）

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