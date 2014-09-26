新疆轮台暴恐案致民众6死54伤

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透北京9月25日 - 据中国官方媒体周四报导，警方披露周日新疆巴州轮台县暴力恐怖袭击案情况。
天山网报导称，9月21日轮台县多处遭到爆炸装置袭击，公安机关果断处置，击毙和自爆身亡暴徒40名，抓获2名。
此次遭到袭击的包括一处农贸市场、两个派出所和一家商铺。案件造成6名群众死亡，54名群众受伤，受伤群众中维吾尔族32名、汉族22名。2名公安民警和2名协警牺牲。（完）
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路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。