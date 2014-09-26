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时事要闻 | 2014年 9月 26日 星期五 09:08 BJT

新疆轮台暴恐案致民众6死54伤

路透北京9月25日 - 据中国官方媒体周四报导，警方披露周日新疆巴州轮台县暴力恐怖袭击案情况。

天山网报导称，9月21日轮台县多处遭到爆炸装置袭击，公安机关果断处置，击毙和自爆身亡暴徒40名，抓获2名。

此次遭到袭击的包括一处农贸市场、两个派出所和一家商铺。案件造成6名群众死亡，54名群众受伤，受伤群众中维吾尔族32名、汉族22名。2名公安民警和2名协警牺牲。（完）

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