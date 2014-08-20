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时事要闻 | 2014年 8月 20日 星期三 18:54 BJT

新疆汽车客运站9月起将实行实名制售检票

路透北京8月20日 - 新华社周三称，新疆一、二、三级汽车客运站将实行实名制售票、检票。

报道指出，从9月1日起，乘客须持实名制车票及与车票身份信息相一致的本人有效身份证件原件，经过验证检票后方可进站上车。

报道称，“在客运站售票系统升级后，旅客姓名、身份证号、乘车区间、车号等乘车信息由售票系统打印在车票上，并通过网络上传至当地公安机关。”（完）

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