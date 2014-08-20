新疆汽车客运站9月起将实行实名制售检票

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透北京8月20日 - 新华社周三称，新疆一、二、三级汽车客运站将实行实名制售票、检票。
报道指出，从9月1日起，乘客须持实名制车票及与车票身份信息相一致的本人有效身份证件原件，经过验证检票后方可进站上车。
报道称，“在客运站售票系统升级后，旅客姓名、身份证号、乘车区间、车号等乘车信息由售票系统打印在车票上，并通过网络上传至当地公安机关。”（完）
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路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：