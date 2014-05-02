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时事要闻 | 2014年 5月 2日 星期五 09:25 BJT

乌鲁木齐火车站爆炸案两嫌疑人当场死亡

路透北京5月1日 -新疆维吾尔自治区政府周四称，两名宗教极端分子于4月30日19时10分许，在乌鲁木齐火车南站出站口接人处施爆。案件造成3人死亡，其中1名系无辜群众，2名犯罪嫌疑人当场被炸死。

自治区政府在其官网天山网(www.ts.cn)表示，两名犯罪嫌疑人“长期受宗教极端思想影响，参与宗教极端活动”。

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