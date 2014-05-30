中国明确新疆经济社会发展目标 反恐是重点就业和教育优先

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透北京5月30日 - 周四召开的第二次新疆工作座谈会上，中国明确对新疆工作进行布署，提出围绕社会稳定和长治久安总目标，把严厉打击暴力恐怖活动作为当前斗争的重点，同时加大对新疆教育投入，要从稳疆安疆的战略高度出发，以增加就业为重点，促进社会稳定。
中国政府网援引国家主席习近平的话称，对口援疆是国家战略，必须长期坚持。对南疆发展，要从国家层面进行顶层设计，实行特殊政策，打破常规，特事特办。
他要求国家的教育经费要多往新疆投。要加大扶贫资金投入力度，重点向农牧区、边境地区、特困人群倾斜，建立精准扶贫工作机制。推进“双语”教育，推动建立各民族相互嵌入式的社会结构和社区环境，有序扩大新疆少数民族群众到内地接受教育、就业、居住的规模。
国务院总理李克强也指出，在新疆的所有企业和投资项目，都要重视吸纳当地劳动力。吸引内地企业向新疆有序转移、集中布局、集聚发展，实现集中规范就业，积极发展民族特色手工业，同时鼓励新疆群众到内地就业。中央在政策上给予大力和特殊支持。
李克强表示，新疆的发展要用好特色优势资源，在资源开发利用上，要让新疆更多受益，提高当地加工、深加工比例，把资源优势转化为经济优势，增强地方自我发展能力。
要加大环保投入，加大高效节水灌溉工程建设力度，加强重点流域治理和水污染防治，提高可持续发展能力。以通道建设为依托扩大对内对外开放。加强铁路等基础设施建设，发展现代物流。并采取特殊的财政、投资、金融、人才等政策，加大扶贫攻坚和民生改善力度，促进南疆加快发展。
这次会议全面总结2010年中央新疆工作座谈会以来的工作，明确了新疆工作的指导思想、基本要求、主攻方向，对当前和今后一个时期新疆工作作了全面部署。
本周一中共中央召开政治局会议，研究进一步推进新疆社会稳定和长治久安工作，要把严厉打击暴力恐怖活动作为当前斗争的重点，有效遏制恐怖活动在新疆多发频发和向内地蔓延。
中国公安部已决定从5月23日起到2015年6月，开展为期一年的严厉打击暴力恐怖活动专项行动。
今年5月22日上午7时50分许，乌鲁木齐发生一起严重暴力恐怖案件，共造成39名群众遇难，94人受伤。目前案件已告破。（完）
(发稿 侯向明; 审校 沈燕/杨淑祯)
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