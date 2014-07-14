广东警方悬赏最高8万美金奖励暴恐活动线索举报

路透北京7月13日 - 新华社周日报导称，广东省悬赏最高8万美元奖励暴恐活动线索举报。这是迄今为止中国反恐行动中奖励力度最大的一次。

新华社报导称，对广东省内发现涉恐可疑人员、事件、物品、车辆、场所等情况，公民举报线索被查证属实的，公安机关视线索发挥的作用、效果给予举报人2000元至50万元人民币的奖励。

报导称，对于提供组织宣扬极端思想及制作、储存、传播、散布暴力恐怖活动音视频、宣传品的线索，也将予以奖励。

公安部称，未能保护提供线索市民的安全及隐私的警方将被惩处。

最近数月，中国多个地区和省市悬赏暴恐线索举报。（完）

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