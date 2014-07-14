广东警方悬赏最高8万美金奖励暴恐活动线索举报

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京7月13日 - 新华社周日报导称，广东省悬赏最高8万美元奖励暴恐活动线索举报。这是迄今为止中国反恐行动中奖励力度最大的一次。
新华社报导称，对广东省内发现涉恐可疑人员、事件、物品、车辆、场所等情况，公民举报线索被查证属实的，公安机关视线索发挥的作用、效果给予举报人2000元至50万元人民币的奖励。
报导称，对于提供组织宣扬极端思想及制作、储存、传播、散布暴力恐怖活动音视频、宣传品的线索，也将予以奖励。
公安部称，未能保护提供线索市民的安全及隐私的警方将被惩处。
最近数月，中国多个地区和省市悬赏暴恐线索举报。（完）
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路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。