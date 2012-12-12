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时事要闻 | 2012年 12月 12日 星期三 10:57 BJT

新疆和田劫机案三名被告被判处死刑

路透北京12月11日 - 新华社报导称，新疆和田地区中级人民法院周二对6月发生在新疆的暴力恐怖劫机案进行公开审理，有三名被告人被判处死刑，另有一名被告人被判处无期徒刑。

今年6月，一架飞机从新疆和田起飞数分钟发生劫机事件，飞机上的乘客与机组人员联手制服了六名劫机者。官方媒体曾报导称，有两人在被制服过程中受伤，经医治无效死亡。

新华社报导称，法庭审理认为，上述四名被告人犯有组织、领导、参加恐怖组织罪、劫持航空器罪、爆炸罪等多宗罪，这些被告人对其犯罪事实供认不讳。

报导称，新疆和田地区中级人民法院一审公开开庭审理此案并当庭宣判，分别判处被告人木沙·玉素甫、艾热西地卡力·依明、吾麦尔·依明死刑；判处被告人阿里木·木沙无期徒刑。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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