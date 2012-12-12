新疆和田劫机案三名被告被判处死刑

英国议员称特雷莎·梅产业新计划缺乏长期思维 或重犯旧错
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透北京12月11日 - 新华社报导称，新疆和田地区中级人民法院周二对6月发生在新疆的暴力恐怖劫机案进行公开审理，有三名被告人被判处死刑，另有一名被告人被判处无期徒刑。
今年6月，一架飞机从新疆和田起飞数分钟发生劫机事件，飞机上的乘客与机组人员联手制服了六名劫机者。官方媒体曾报导称，有两人在被制服过程中受伤，经医治无效死亡。
新华社报导称，法庭审理认为，上述四名被告人犯有组织、领导、参加恐怖组织罪、劫持航空器罪、爆炸罪等多宗罪，这些被告人对其犯罪事实供认不讳。
报导称，新疆和田地区中级人民法院一审公开开庭审理此案并当庭宣判，分别判处被告人木沙·玉素甫、艾热西地卡力·依明、吾麦尔·依明死刑；判处被告人阿里木·木沙无期徒刑。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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