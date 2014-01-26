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时事要闻 | 2014年 1月 26日 星期日 08:55 BJT

新疆新和县发生爆炸案 12人死亡

路透北京1月25日 -新华社援引新疆维吾尔自治区党委宣传部报道称，公安机关在处置新疆新和县1月24日发生的暴恐案件过程中，遭到暴徒投掷爆燃装置袭击。公安民警击毙暴徒六名，抓获暴徒五名。有六名暴徒在实施犯罪时发生自爆死亡，一名公安民警受轻伤。

根据中国官媒报道，新疆地区自去年4月以来发生的各种暴力事件，造成大约100人死亡，其中包括数名警察。（完）

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