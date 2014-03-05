云南省委书记称昆明袭击案暴徒原想出国参加圣战

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透北京3月5日 - 中国官方媒体周三报道称，周末在云南昆明发起暴力恐怖袭击事件的8人曾试图出境，发动圣战。
中国称，来自新疆的暴徒上周六在昆明发动袭击，造成至少29人死亡，大约140人受伤。
警方击毙了4名暴徒，并抓获了另外4人。
包括新华社在内的官方媒体报道称，云南省委书记秦光荣表示，这8个人他们原先是想参加“圣战”。
“从云南走不出去后反过来跑到其他地方，到了广东也出不去，重新回到云南，到了红河，他们在红河做的计划就是，跑不出去的话就在红河和昆明火车站或汽车站发动‘圣战’。”
他表示，与这8人有联系的相关一些人目前正在布控。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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