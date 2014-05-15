伊斯兰组织宣称对新疆火车站袭击案负责--SITE

路透北京5月14日(记者 Michael Martina/Megha Rajagopalan) -监视国际恐怖组织网上活动的情报公司SITE MonitoringService表示，一个名为“突厥斯坦伊斯兰党”(Turkistan IslamicParty)的伊斯兰武装组织宣称对今年4月乌鲁木齐火车南站的袭击案负责。该次袭击造成1人遇难，79人受伤。

中国曾表示，乌鲁木齐火车南站暴恐案由两名宗教极端分子实施，两名嫌犯当场被炸死。

SITE称，“突厥斯坦伊斯兰党”公布了一个10分钟的维吾尔语视频，展示了一个公文包炸弹的制作过程。视频称这种炸弹曾用于乌鲁木齐火车南站袭击案。

SITE在提到视频时表示：“画面显示一名武装分子将爆炸材料和弹片螺栓放入一个盒子，然后将引爆装置插入一个放有爆炸物的公文包。”

据悉，该视频是“突厥斯坦伊斯兰党”所属的Islam AwaziMedia Center制作的，5月11日上传至网站。

中国外交部发言人华春莹表示，该视频有待核实。

“一些极端暴力恐怖组织千方百计内外勾连，企图在新疆或者中国其他地区制造暴恐事件，以达到破坏中国民族团结和社会稳定的目的，”她在例行记者会上说道。

“希望大家认清有关暴力恐怖组织的本质和意图，支持中国政府在打击暴力恐怖活动、维护社会稳定和秩序以及人民生命财产安全方面所做的努力。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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