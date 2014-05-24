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时事要闻 | 2014年 5月 24日 星期六 11:53 BJT

中国乌鲁木齐暴恐案告破 五名暴徒4死1被抓

路透上海5月24日 - 新华社报导称，新疆公安机关成功破获5月22日早上发生在新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街早市的严重暴力恐怖案件。

现已查明，实施此案的暴恐团伙共有5名成员，4名现场实施犯罪的暴恐分子当场被炸死，参与策划的另一名暴恐团伙成员努尔艾合买提·阿布力皮孜于5月22日晚在新疆巴州被抓获。案件共造成39名无辜群众遇难，94人受伤。

新华社周五稍晚些时候报导称，经公安机关查明，努尔艾合买提·阿布力皮孜，麦麦提·麦麦提明，热依木江·麦麦提，麦麦提敏·麦合买提，阿卜来提·阿卜杜喀迪尔等人（均为新疆皮山人）长期受宗教极端思想影响，参加非法宗教活动，收听收看暴力恐怖音视频，于2013年底初步形成了5人暴恐团伙。5月22日7时50分，麦麦提·麦麦提明等4名团伙成员实施了暴力恐怖犯罪。（完）

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