中国乌鲁木齐暴恐案告破 五名暴徒4死1被抓

现已查明，实施此案的暴恐团伙共有5名成员，4名现场实施犯罪的暴恐分子当场被炸死，参与策划的另一名暴恐团伙成员努尔艾合买提·阿布力皮孜于5月22日晚在新疆巴州被抓获。案件共造成39名无辜群众遇难，94人受伤。