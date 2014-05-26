新疆警方实施严打 打掉23个涉恐团伙

路透北京5月26日 - 新华社报导称，5月以来，新疆和田、喀什、阿克苏三个地区公安机关针对复杂、严峻维稳形势，严查深挖各类违法犯罪活动，共打掉23个涉恐涉爆和宗教极端犯罪团伙，抓获200余名犯罪嫌疑人。

中国公安部周日召开视频会议，公安部党委副书记、常务副部长杨焕宁在会上指出，经中央批准，国家反恐工作领导小组决定，以新疆为主战场，其他省区市积极配合，开展为期一年的严厉打击暴力恐怖活动专项行动。

据新疆自治区公安厅介绍，此次抓捕的涉暴力恐怖犯罪的嫌疑人基本以80后、90后为主体，他们大多通过互联网和多媒体卡等载体观看暴恐音视频，传播宗教极端思想，学习“制爆方法”和“体能训练方式”，借助QQ群、短信、微信以及非法讲经点等交流制爆经验，宣扬“圣战”思想，密谋袭击目标等。

据官媒报导，5月22日乌鲁木齐发生的严重暴力恐怖案件，共造成39名无辜群众遇难，94人受伤。

这是乌鲁木齐在三周内发生的第二起袭击事件。4月末，乌鲁木齐火车南站发生一起暴恐袭击案。（完）

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