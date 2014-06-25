中国曝光“东伊运”恐怖音视频

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透北京6月24日 - 中国中央电视台周二播放了名为《恐怖主义的网上推手——“东伊运”恐怖音视频》的电视专题片，以加强反暴恐的宣传舆论攻势。
该专题片在央视英语频导播出，当中包括北京“10·28”暴恐袭击案的监控录像。
监控录像显示，恐怖分子驾驶一辆越野车，挥舞着貌似印有阿拉伯文字的黑色旗帜冲向人群，越野车的尾部随后起火。该录像此前没有如此详细地公布过。
中国国家互联网信息办公室也向路透提供了该专题片。
中国当局称，“东伊运”是新疆多起暴恐案件的主要负责组织。
央视称，“东伊运”通过互联网传播拍摄好的音视频，宣扬恐怖主义思想，传授如何使用枪械、如何制作炸弹、如何实施爆炸等恐怖袭击的方法和技能。
央视称，其中一段视频显示“东伊运”在戈壁滩进行训练，并指出“东伊运”的这些音视频与基地组织制作的音视频之间有相似之处。（完）
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路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
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