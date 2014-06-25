中国曝光“东伊运”恐怖音视频

路透北京6月24日 - 中国中央电视台周二播放了名为《恐怖主义的网上推手——“东伊运”恐怖音视频》的电视专题片，以加强反暴恐的宣传舆论攻势。

该专题片在央视英语频导播出，当中包括北京“10·28”暴恐袭击案的监控录像。

监控录像显示，恐怖分子驾驶一辆越野车，挥舞着貌似印有阿拉伯文字的黑色旗帜冲向人群，越野车的尾部随后起火。该录像此前没有如此详细地公布过。

中国国家互联网信息办公室也向路透提供了该专题片。

中国当局称，“东伊运”是新疆多起暴恐案件的主要负责组织。

央视称，“东伊运”通过互联网传播拍摄好的音视频，宣扬恐怖主义思想，传授如何使用枪械、如何制作炸弹、如何实施爆炸等恐怖袭击的方法和技能。

央视称，其中一段视频显示“东伊运”在戈壁滩进行训练，并指出“东伊运”的这些音视频与基地组织制作的音视频之间有相似之处。（完）

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