新疆警方5月以来打掉暴恐团伙40余个 抓获400余人

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透北京7月7日 - 中国官媒《法制日报》周一报导称，自5月启动严打暴恐专项行动以来，新疆警方截至目前已打掉各类暴恐团伙40余个，抓获400余人。
报导称：“其中，警方接到群众提供的案件线索400余条，根据群众举报打掉暴恐团伙十余个，抓获涉案人员百余人，查获收缴一批爆炸装置、制爆原料、制爆工具以及宗教极端内容宣传物品。”
5月23日，新疆启动为期一年的严打暴恐专项行动。上述数据为专项行动的最新统计数据。（完）
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路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。