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时事要闻 | 2014年 7月 8日 星期二 12:43 BJT

新疆警方5月以来打掉暴恐团伙40余个 抓获400余人

路透北京7月7日 - 中国官媒《法制日报》周一报导称，自5月启动严打暴恐专项行动以来，新疆警方截至目前已打掉各类暴恐团伙40余个，抓获400余人。

报导称：“其中，警方接到群众提供的案件线索400余条，根据群众举报打掉暴恐团伙十余个，抓获涉案人员百余人，查获收缴一批爆炸装置、制爆原料、制爆工具以及宗教极端内容宣传物品。”

5月23日，新疆启动为期一年的严打暴恐专项行动。上述数据为专项行动的最新统计数据。（完）

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