新疆喀什一清真寺大毛拉遇害

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透北京7月31日（记者 Michael Martina/白宾） - 中国新疆自治区通报称，喀什市艾提尕尔清真寺伊玛目居玛·塔伊尔大毛拉周三被3名暴徒残忍杀害。
新疆自治区在天山网发布的通报中称，7月30日6时58分，居玛·塔伊尔大毛拉在主持完晨礼后，遭受3名暴徒袭击，被残忍杀害。
通报称，案件发生后，公安机关迅速锁定目标，实施抓捕。30日中午，3名暴徒持刀斧砍杀公安民警拒捕，民警果断处置，击毙2人，抓获1人。
通报称，3名暴徒“受宗教极端思想影响，预谋通过‘干大事’提高影响力”。（完）
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路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。