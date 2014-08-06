新疆克拉玛依“五种人员”禁乘公交

路透北京8月6日 - 《克拉玛依日报》报导称，从8月5日起至20日，蒙面纱、穿戴里切克、穿戴吉里巴甫服、穿星月服和蓄留大胡须的“五种人员”在克拉玛依区将被禁止乘坐公交。

据报导称，劝阻“五种人员”上车是公交站台安保队伍的主要职责，目的是确保“十三运”期间社会政治大局稳定和各族人民生命财产安全。