版本:
中国
时事要闻 | 2014年 8月 6日 星期三 14:49 BJT

新疆克拉玛依“五种人员”禁乘公交

路透北京8月6日 - 《克拉玛依日报》报导称，从8月5日起至20日，蒙面纱、穿戴里切克、穿戴吉里巴甫服、穿星月服和蓄留大胡须的“五种人员”在克拉玛依区将被禁止乘坐公交。

据报导称，劝阻“五种人员”上车是公交站台安保队伍的主要职责，目的是确保“十三运”期间社会政治大局稳定和各族人民生命财产安全。

“对不配合的乘客尤其是‘五种人员’将进行报警处理，”报导称。

今年7月，乌鲁木齐公交系统安检全面升级，市区内所有公交线路禁止乘客携带液体、打火机和不明粉状物等物品上车。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐