乌鲁木齐出台举报暴恐犯罪线索奖励办法

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透北京9月9日 - 新华社周二报导称，新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐悬赏最高100万元，奖励举报恐怖犯罪线索的民众。
最近几个月，中国多省市为提供恐怖犯罪线索与情报的群众提供经济奖励。
新华社报导称，乌鲁木齐市出台的《群众举报暴力恐怖犯罪线索奖励办法》，重奖举报和组织、防范暴恐犯罪活动的各族群众。
《办法》规定，公安机关对群众举报的暴力恐怖犯罪活动线索，经查证属实的，根据线索发挥的实际作用，给予1000元至100万元的奖励。
报导称，举报人和受奖励人的身份会被严格保密。今年8月，新疆宣布将向提供暴力恐怖犯罪线索的群众提供总计逾3亿元的现金奖励。
广东警方今年7月宣布，公民举报暴恐活动线索最高可奖励50万元。（完）
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。