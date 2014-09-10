乌鲁木齐出台举报暴恐犯罪线索奖励办法

路透北京9月9日 - 新华社周二报导称，新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐悬赏最高100万元，奖励举报恐怖犯罪线索的民众。

最近几个月，中国多省市为提供恐怖犯罪线索与情报的群众提供经济奖励。

新华社报导称，乌鲁木齐市出台的《群众举报暴力恐怖犯罪线索奖励办法》，重奖举报和组织、防范暴恐犯罪活动的各族群众。

《办法》规定，公安机关对群众举报的暴力恐怖犯罪活动线索，经查证属实的，根据线索发挥的实际作用，给予1000元至100万元的奖励。

报导称，举报人和受奖励人的身份会被严格保密。今年8月，新疆宣布将向提供暴力恐怖犯罪线索的群众提供总计逾3亿元的现金奖励。

广东警方今年7月宣布，公民举报暴恐活动线索最高可奖励50万元。（完）

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