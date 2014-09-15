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时事要闻 | 2014年 9月 15日 星期一 11:28 BJT

中国建议上海合作组织商签反极端主义公约

路透北京9月13日 - 新华社报导称，中国国家主席习近平周五出席上海合作组织成员国元首理事会第十四次会议并发表重要讲话。

习近平在讲话中建议上合组织商签反极端主义公约，研究建立打击网络恐怖主义行动机制。此次会议在塔吉克斯坦首都杜尚别举行。

习近平称：“我们要标本兼治、多措并举、协调一致地打击‘三股势力’。”

“当前，应该以打击宗教极端主义和网络恐怖主义为重点。”

习近平还称，中方支持尽快赋予上合组织地区反恐怖机构禁毒职能。（完）

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