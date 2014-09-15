中国建议上海合作组织商签反极端主义公约

特雷莎·梅将做出中止欧盟人员自由进入英国的竞选承诺--报载
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
路透北京9月13日 - 新华社报导称，中国国家主席习近平周五出席上海合作组织成员国元首理事会第十四次会议并发表重要讲话。
习近平在讲话中建议上合组织商签反极端主义公约，研究建立打击网络恐怖主义行动机制。此次会议在塔吉克斯坦首都杜尚别举行。
习近平称：“我们要标本兼治、多措并举、协调一致地打击‘三股势力’。”
“当前，应该以打击宗教极端主义和网络恐怖主义为重点。”
习近平还称，中方支持尽快赋予上合组织地区反恐怖机构禁毒职能。（完）
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。