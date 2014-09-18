云南红河审理一暴恐案 4暴徒获刑

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透北京9月18日 - 新华社报导称，云南红河州中级人民法院依法公开开庭审理艾来提·卡德尔等4名暴恐分子参加恐怖组织、非法制造爆炸物、窝藏、资助恐怖活动一案，当庭依法判处4名暴恐分子有期徒刑10年至20年不等。
报导称，经法院审理查明，2013年6月，艾来提·卡德尔夫妻与阿孜古丽·喀迪尔夫妻、娜迪亚（在逃）三家人共同租住在北京市一出租房。在此期间，艾来提·卡德尔等人观看宣扬“圣战”和制造爆炸物方法的视频，产生了制造爆炸物参加“圣战”的想法。
报导指出，该团伙的其中两人曾伺机偷渡出境参加境外的恐怖组织，途中被警方抓获。
报导还称，4名被告人在宣判后均表示对一审判决不服将提出上诉。（完）
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透布鲁塞尔4月25日 - 根据欧盟领导人本周末将认可的一份协商计划草案，他们将坚持要求英国给予2019年其正式退欧前抵达该国并生活满五年的欧盟公民永久居留身份。
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。