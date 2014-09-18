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时事要闻 | 2014年 9月 18日 星期四 12:33 BJT

云南红河审理一暴恐案 4暴徒获刑

路透北京9月18日 - 新华社报导称，云南红河州中级人民法院依法公开开庭审理艾来提·卡德尔等4名暴恐分子参加恐怖组织、非法制造爆炸物、窝藏、资助恐怖活动一案，当庭依法判处4名暴恐分子有期徒刑10年至20年不等。

报导称，经法院审理查明，2013年6月，艾来提·卡德尔夫妻与阿孜古丽·喀迪尔夫妻、娜迪亚（在逃）三家人共同租住在北京市一出租房。在此期间，艾来提·卡德尔等人观看宣扬“圣战”和制造爆炸物方法的视频，产生了制造爆炸物参加“圣战”的想法。

报导指出，该团伙的其中两人曾伺机偷渡出境参加境外的恐怖组织，途中被警方抓获。

报导还称，4名被告人在宣判后均表示对一审判决不服将提出上诉。（完）

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