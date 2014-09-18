云南红河审理一暴恐案 4暴徒获刑

报导称，经法院审理查明，2013年6月，艾来提·卡德尔夫妻与阿孜古丽·喀迪尔夫妻、娜迪亚（在逃）三家人共同租住在北京市一出租房。在此期间，艾来提·卡德尔等人观看宣扬“圣战”和制造爆炸物方法的视频，产生了制造爆炸物参加“圣战”的想法。