新疆轮台“9·21”案17名相关责任人被处分

中国环保部督查发现逾5000家企业存在环境问题 占检查总数逾六成
路透北京5月9日 - 新华社周二报导，中国环保部对京津冀及周边地区“2+26”城市的大气污染防治强化督查已开展一个月。截至5月7日，28个督查组共督查8,447家企业（单位），发现5,594家企业存在环境问题，约占检查总数的66.2%。
路透北京1月9日 - 中国官媒报导称，新疆轮台“9·21”案件17名相关责任人受到处分。新疆自治区党委书记张春贤称，新疆反恐怖斗争已进入比以往更加复杂、更加尖锐激烈的新阶段。
据官媒当时报导称，2014年9月21日，新疆轮台县多处遭到爆炸装置袭击，造成六名群众死亡，公安机关果断处置，击毙和自爆身亡暴徒40名。
天山网周四晚报导称，轮台县发生严重暴力恐怖袭击案件后，经查，一些单位或部门负责人负有相应责任，为严肃纪律，近日，经自治区党委研究决定，给予17名相关责任人党纪政纪处分。
天山网的另一篇报导还称，新疆自治区党委书记张春贤周三在一次会议上称，新疆的稳定形势依然极其严峻、极其复杂。
张春贤称：“新疆反恐怖斗争已进入比以往更加复杂、更加尖锐激烈的新阶段。
“我们必须主动亮剑、主动进攻、全面出击、重点突破，形成强大‘势场’、压住敌人，牢牢掌握斗争主动权。”（完）
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路透北京5月9日 - 新华社周二报导，中国环保部对京津冀及周边地区“2+26”城市的大气污染防治强化督查已开展一个月。截至5月7日，28个督查组共督查8,447家企业（单位），发现5,594家企业存在环境问题，约占检查总数的66.2%。
路透北京5月9日 - 中国山东威海市政府官方微博周二下午称，5月9日8时59分，威海中世韩国国际学校幼儿园一租用车辆，行经环翠区陶家夼隧道时发生交通事故并导致车辆起火。事故造成幼儿园老师重伤，司机和11名儿童（5名韩国籍，6名中国籍）死亡。
路透首尔5月9日 - 韩国总统热门候选人文在寅周二表示，韩国应在外交关系方面承担更为积极的角色，以遏制朝鲜的核威胁，而不是在美国和中国展开会谈时作壁上观。