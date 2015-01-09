新疆轮台“9·21”案17名相关责任人被处分

路透北京1月9日 - 中国官媒报导称，新疆轮台“9·21”案件17名相关责任人受到处分。新疆自治区党委书记张春贤称，新疆反恐怖斗争已进入比以往更加复杂、更加尖锐激烈的新阶段。

据官媒当时报导称，2014年9月21日，新疆轮台县多处遭到爆炸装置袭击，造成六名群众死亡，公安机关果断处置，击毙和自爆身亡暴徒40名。

天山网周四晚报导称，轮台县发生严重暴力恐怖袭击案件后，经查，一些单位或部门负责人负有相应责任，为严肃纪律，近日，经自治区党委研究决定，给予17名相关责任人党纪政纪处分。

天山网的另一篇报导还称，新疆自治区党委书记张春贤周三在一次会议上称，新疆的稳定形势依然极其严峻、极其复杂。

张春贤称：“新疆反恐怖斗争已进入比以往更加复杂、更加尖锐激烈的新阶段。

“我们必须主动亮剑、主动进攻、全面出击、重点突破，形成强大‘势场’、压住敌人，牢牢掌握斗争主动权。”（完）

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