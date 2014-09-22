新疆轮台县周日发生多起爆炸

巴西总统特梅尔称遭调查的内阁部长可能辞职

路透巴西利亚4月17日 - 巴西总统特梅尔(Michel Temer)周一称，部分遭贪腐案调查的内阁部长可能辞职，他寻求与一桩威胁其全面财政改革的丑闻划清界限。