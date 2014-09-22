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时事要闻 | 2014年 9月 22日 星期一 10:27 BJT

新疆轮台县周日发生多起爆炸

路透上海9月22日 - 新疆巴州轮台县周日发生多起爆炸，导致2人死亡，多人受伤。

天山网报导称，周日新疆巴州轮台县城一商铺门口、阳霞镇、铁热克巴扎乡等处发生爆炸。

报导称：“目前，受伤人员已送往医院全力救治，当地社会秩序正常，案件正在进一步调查中。”

周日新疆自治区党委决定，关于莎车县7月28日严重暴恐案件以及7月30日喀什市艾提尕尔清真寺伊玛目居玛·塔伊尔大毛拉被害案件，给予两案相关负责人共17人党纪政纪处分。（完）

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