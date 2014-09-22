新疆轮台县周日发生多起爆炸

美国副总统彭斯称将与中日韩找出应对朝鲜的和平方案
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。
路透上海9月22日 - 新疆巴州轮台县周日发生多起爆炸，导致2人死亡，多人受伤。
天山网报导称，周日新疆巴州轮台县城一商铺门口、阳霞镇、铁热克巴扎乡等处发生爆炸。
报导称：“目前，受伤人员已送往医院全力救治，当地社会秩序正常，案件正在进一步调查中。”
周日新疆自治区党委决定，关于莎车县7月28日严重暴恐案件以及7月30日喀什市艾提尕尔清真寺伊玛目居玛·塔伊尔大毛拉被害案件，给予两案相关负责人共17人党纪政纪处分。（完）
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。
路透华盛顿4月17日 - 美国总统特朗普周二将签署一个行政命令，下令联邦机构对引进高技能海外劳工的H-1B临时签证计划提出改革建议。
路透巴西利亚4月17日 - 巴西总统特梅尔(Michel Temer)周一称，部分遭贪腐案调查的内阁部长可能辞职，他寻求与一桩威胁其全面财政改革的丑闻划清界限。