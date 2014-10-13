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时事要闻 | 2014年 10月 13日 星期一 14:13 BJT

新疆一名女警遭暴徒袭杀--央视官方微博

路透北京10月13日 - 中国官媒周一报导，新疆和田一名维族女警被两名暴徒袭杀。

央视官方微博称，该名女警10月10日午时“在（皮山）县城公安局旁老巴扎被两名手持利器骑摩托车暴徒残忍袭杀。”据其同事称，该女警已有两月身孕。（完）

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