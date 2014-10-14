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时事要闻 | 2014年 10月 14日 星期二 08:26 BJT

新疆莎车县暴恐袭击案一审宣判

路透北京10月13日 - 新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院周一对莎车县“7·28”严重暴恐袭击案部分被告人作出一审判决并公开宣判，12名被告人被判处死刑。

新疆维吾尔自治区政府称，7月28日莎车县发生的严重暴恐袭击案，造成37名群众死亡，处置过程中击毙暴徒59人。

根据新疆维吾尔自治区政府新闻网站发布的声明，喀什地区中级人民法院以组织领导参加恐怖组织罪、故意杀人罪、非法制造爆炸物罪、放火罪、绑架罪、以危险方法危害公共安全罪对该案部分被告人作出一审判决。

12名被告人被判处死刑；15名被告人被判处死刑，缓期二年执行；9名被告人被判处无期徒刑；20名被告人被判处二十年至四年不等的有期徒刑。（完）

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