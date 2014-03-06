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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 09:09 BJT

云南省委书记称昆明袭击案暴徒原想出国参加圣战

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京3月5日电 - 中国官方媒体周三报道称，周末在云南昆明发起暴力恐怖袭击事件的8人曾试图出境，发动圣战。

中国称，来自新疆的暴徒上周六在昆明发动袭击，造成至少29人死亡，大约140人受伤。

警方击毙了4名暴徒，并抓获了另外4人。

包括新华社在内的官方媒体报道称，云南省委书记秦光荣表示，这8个人他们原先是想参加“圣战”。

“从云南走不出去后反过来跑到其他地方，到了广东也出不去，重新回到云南，到了红河，他们在红河做的计划就是，跑不出去的话就在红河和昆明火车站或汽车站发动‘圣战’。”

他表示，与这8人有联系的相关一些人目前正在布控。(完)

编译：靳怡雯 发稿：程芳
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