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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 11:57 BJT

中国警方称“东伊运”策划指挥乌鲁木齐火车南站暴恐袭击案

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京5月18日 - 新华社周日报道称，中国警方称是“东伊运”（ETIM）策划指挥了乌鲁木齐火车南站的暴恐袭击案。

4月30日，乌鲁木齐火车南站发生暴恐袭击案，造成三人死亡、79人受伤。

新华社援引新疆警方的说法称，“东伊运”成员伊斯玛依力·玉素普在境外策划针对乌鲁木齐的暴恐袭击。

“今年4月22日，伊斯玛依力·玉素普下达指令，指挥疆内艾合买提·热西提等10名同伙进行任务分工，制作爆炸装置，选定袭击目标，”新华社报道称。

报道称，4月30日19时10分许，色地尔丁·沙吾提、麦麦提阿卜杜拉·艾提两名暴徒在乌鲁木齐火车南站实施爆炸身亡。其余8名团伙成员全部被抓获。

报道还称，警方目前正通过国际刑警组织对伊斯玛依力·玉素普进行缉捕。

报道指出，现查明，2005年以来，该团伙主要成员鼓吹宗教极端思想，从事非法宗教活动。伊斯玛依力·玉素普因组织制爆活动被公安机关通缉，2013年潜逃出境，加入“东伊运”组织。

路透无法联系到新疆的官员对此置评。(完)
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