中国警方称“东伊运”策划指挥乌鲁木齐火车南站暴恐袭击案

日本已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月18日 - 新华社周日报道称，中国警方称是“东伊运”（ETIM）策划指挥了乌鲁木齐火车南站的暴恐袭击案。
4月30日，乌鲁木齐火车南站发生暴恐袭击案，造成三人死亡、79人受伤。
新华社援引新疆警方的说法称，“东伊运”成员伊斯玛依力·玉素普在境外策划针对乌鲁木齐的暴恐袭击。
“今年4月22日，伊斯玛依力·玉素普下达指令，指挥疆内艾合买提·热西提等10名同伙进行任务分工，制作爆炸装置，选定袭击目标，”新华社报道称。
报道称，4月30日19时10分许，色地尔丁·沙吾提、麦麦提阿卜杜拉·艾提两名暴徒在乌鲁木齐火车南站实施爆炸身亡。其余8名团伙成员全部被抓获。
报道还称，警方目前正通过国际刑警组织对伊斯玛依力·玉素普进行缉捕。
报道指出，现查明，2005年以来，该团伙主要成员鼓吹宗教极端思想，从事非法宗教活动。伊斯玛依力·玉素普因组织制爆活动被公安机关通缉，2013年潜逃出境，加入“东伊运”组织。
路透无法联系到新疆的官员对此置评。(完)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注