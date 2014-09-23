中国武装分子接受“伊斯兰国”恐怖主义训练--报导

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月22日 - 《环球时报》周一报导，中国新疆的武装分子偷渡出境，加入“伊斯兰国”武装接受恐怖训练。
该报导也是中国官方媒体首次将新疆的武装分子同“伊斯兰国”武装联系起来。
《环球时报》援引一名中国反恐工作人员的话报导称，“他们既想接受暴恐技能训练，又想通过实战来扩展国际恐怖组织人脉，为其升级在中国境内的暴恐活动争取资金等方方面面的支持。”
《环球时报》称，来自新疆的武装分子近期还参与了“伊斯兰国”武装在叙利亚、伊拉克及其东南亚分支的活动。
报导称，四名新疆籍嫌犯本月在印度尼西亚被捕。印尼警方上周称，正在审问四名外籍人员，但没有透露他们的身份。
报导称，四名被捕的新疆籍嫌犯偷渡出境后先到柬埔寨，然后潜入泰国，在那里，他们每人花1,000美元购买土耳其的假护照。持假护照的4名嫌犯随后乘飞机到吉隆坡，再从那里飞西爪哇，又从西爪哇转机到南苏拉威西的孟加锡港。
报导称：“由于新疆边防管控严密、有效，而中国南方边境地区地理地形特殊，所以他们会选择广西或云南偷渡出境。”
新疆大学教授潘志平对《环球时报》表示：“他们的最终目的依然是打回中国。”
中国外交部发言人华春莹表示：“‘东突’恐怖势力派人赴战乱地区参加所谓‘圣战’，与国际恐怖势力勾连，对地区乃至国际安全稳定带来严重危害。”
华春莹表示，已注意到了有关报导，目前还不掌握报导提及的具体情况。（完）
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