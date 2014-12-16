版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 11:06 BJT

乌鲁木齐周一发生持刀伤人事件 3人受伤

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京12月16日 - 新华社报道称，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市周一发生持刀伤人事件，造成三人受伤。

报道称，周一19点50分，一男子在乌鲁木齐市高新区（新市区）小西沟45路公交车站持刀伤人，造成三名群众受伤。

报道还称，接到报警后，附近民警和巡逻队员迅速赶到案发现场并制服犯罪嫌疑人。受伤群众立即被送至医院救治，无生命危险。

报道没有透露犯罪嫌疑人的情况以及其动机，仅称乌鲁木齐社会面平稳。（完）
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐