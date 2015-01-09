新疆轮台“9·21”案17名相关责任人被处分

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月9日 - 中国官媒报道称，新疆轮台“9·21”案件17名相关责任人受到处分。新疆自治区党委书记张春贤称，新疆反恐怖斗争已进入比以往更加复杂、更加尖锐激烈的新阶段。
据官媒当时报道称，2014年9月21日，新疆轮台县多处遭到爆炸装置袭击，造成六名群众死亡，公安机关果断处置，击毙和自爆身亡暴徒40名。
天山网周四晚报道称，轮台县发生严重暴力恐怖袭击案件后，经查，一些单位或部门负责人负有相应责任，为严肃纪律，近日，经自治区党委研究决定，给予17名相关责任人党纪政纪处分。
天山网的另一篇报道还称，新疆自治区党委书记张春贤周三在一次会议上称，新疆的稳定形势依然极其严峻、极其复杂。
张春贤称：“新疆反恐怖斗争已进入比以往更加复杂、更加尖锐激烈的新阶段。
“我们必须主动亮剑、主动进攻、全面出击、重点突破，形成强大‘势场’、压住敌人，牢牢掌握斗争主动权。”（完）
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号