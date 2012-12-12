新疆和田劫机案三名被告被判处死刑

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译)
路透北京12月11日 - 新华社报导称，新疆和田地区中级人民法院周二对6月发生在新疆的暴力恐怖劫机案进行公开审理，有三名被告人被判处死刑，另有一名被告人被判处无期徒刑。
今年6月，一架飞机从新疆和田起飞数分钟发生劫机事件，飞机上的乘客与机组人员联手制服了六名劫机者。官方媒体曾报导称，有两人在被制服过程中受伤，经医治无效死亡。
新华社报导称，法庭审理认为，上述四名被告人犯有组织、领导、参加恐怖组织罪、劫持航空器罪、爆炸罪等多宗罪，这些被告人对其犯罪事实供认不讳。
报导称，新疆和田地区中级人民法院一审公开开庭审理此案并当庭宣判，分别判处被告人木沙·玉素甫、艾热西地卡力·依明、吾麦尔·依明死刑；判处被告人阿里木·木沙无期徒刑。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。