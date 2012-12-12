新疆和田劫机案三名被告被判处死刑

路透北京12月11日 - 新华社报导称，新疆和田地区中级人民法院周二对6月发生在新疆的暴力恐怖劫机案进行公开审理，有三名被告人被判处死刑，另有一名被告人被判处无期徒刑。

今年6月，一架飞机从新疆和田起飞数分钟发生劫机事件，飞机上的乘客与机组人员联手制服了六名劫机者。官方媒体曾报导称，有两人在被制服过程中受伤，经医治无效死亡。