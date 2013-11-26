中国称“东伊运”声明暴露其恐怖主义本质

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月25日 - 中国外交部发言人秦刚周一在例行记者会上称，“东伊运”公然宣称该组织成员实施了“10.28”暴力恐怖袭击事件，这充分暴露了该组织的恐怖主义本质，也使那些前一段时间质疑这起事件性质的人看清了真相。

自称为“突厥斯坦伊斯兰党”的组织发布了一段其领导人Abdullah Mansour用维吾尔语发表的录音讲话。Mansour在讲话中称，“10.28”暴力恐怖袭击事件是该组织的圣战者实施的，并表示要继续袭击中国境内目标。

中国当局此前已表示，“10.28”暴力恐怖袭击事件的幕后指使者是“东伊运”恐怖组织。

秦刚称，“突厥斯坦伊斯兰党”其实就是“东伊运”恐怖组织。

“该组织发布恐怖视频，公然宣称该组织成员实施了‘10.28’暴力恐怖袭击事件，更扬言要继续对中国境内目标实施恐怖袭击，这充分暴露了该组织的恐怖主义本质，也使那些前一段时间质疑这起事件性质的人看清了真相。”

他指出，中国政府将继续对该组织予以严厉打击。

秦刚还称，打击恐怖主义不能有双重标准。

“我们也希望有关国家今后在反恐领域加强沟通协调与合作，共同维护世界和地区的和平稳定与安宁。”（完）