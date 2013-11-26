中国称“东伊运”声明暴露其恐怖主义本质

欧洲金融：巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演，以吸引企业落户
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月25日 - 中国外交部发言人秦刚周一在例行记者会上称，“东伊运”公然宣称该组织成员实施了“10.28”暴力恐怖袭击事件，这充分暴露了该组织的恐怖主义本质，也使那些前一段时间质疑这起事件性质的人看清了真相。
自称为“突厥斯坦伊斯兰党”的组织发布了一段其领导人Abdullah Mansour用维吾尔语发表的录音讲话。Mansour在讲话中称，“10.28”暴力恐怖袭击事件是该组织的圣战者实施的，并表示要继续袭击中国境内目标。
中国当局此前已表示，“10.28”暴力恐怖袭击事件的幕后指使者是“东伊运”恐怖组织。
秦刚称，“突厥斯坦伊斯兰党”其实就是“东伊运”恐怖组织。
“该组织发布恐怖视频，公然宣称该组织成员实施了‘10.28’暴力恐怖袭击事件，更扬言要继续对中国境内目标实施恐怖袭击，这充分暴露了该组织的恐怖主义本质，也使那些前一段时间质疑这起事件性质的人看清了真相。”
他指出，中国政府将继续对该组织予以严厉打击。
秦刚还称，打击恐怖主义不能有双重标准。
“我们也希望有关国家今后在反恐领域加强沟通协调与合作，共同维护世界和地区的和平稳定与安宁。”（完）
编译 侯雪苹 审校 朱淑珍
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37