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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 08:44 BJT

新疆喀什一清真寺大毛拉遇害

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京7月31日（记者 Michael Martina/白宾） - 中国新疆自治区通报称，喀什市艾提尕尔清真寺伊玛目居玛·塔伊尔大毛拉周三被3名暴徒残忍杀害。

新疆自治区在天山网发布的通报中称，7月30日6时58分，居玛·塔伊尔大毛拉在主持完晨礼后，遭受3名暴徒袭击，被残忍杀害。

通报称，案件发生后，公安机关迅速锁定目标，实施抓捕。30日中午，3名暴徒持刀斧砍杀公安民警拒捕，民警果断处置，击毙2人，抓获1人。

通报称，3名暴徒“受宗教极端思想影响，预谋通过‘干大事’提高影响力”。(完)
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