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时事要闻 | 2012年 3月 1日 星期四 08:05 BJT

新疆叶城砍杀案造成13名群众遇害

路透北京2月29日电（记者 Ben Blanchard/Chris Buckley）---新疆官方网站天山网（www.tianshannet.com）报导称，九名暴力恐怖分子周二晚持刀砍杀群众，造成13名群众遇害，多人受伤。

此次事件发生在喀什附近叶城县一条繁忙的步行街上。

天山网称：“九名暴力恐怖分子突然冲向人群，持刀砍杀无辜群众，造成13名无辜群众遇害，多人受伤。”

“当地公安干警迅速出警，果断处置，当场击毙七名暴力恐怖分子，抓获两名。”（完）

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