新疆叶城砍杀案造成13名群众遇害

四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透北京2月29日电（记者 Ben Blanchard/Chris Buckley）---新疆官方网站天山网（www.tianshannet.com）报导称，九名暴力恐怖分子周二晚持刀砍杀群众，造成13名群众遇害，多人受伤。
此次事件发生在喀什附近叶城县一条繁忙的步行街上。
天山网称：“九名暴力恐怖分子突然冲向人群，持刀砍杀无辜群众，造成13名无辜群众遇害，多人受伤。”
“当地公安干警迅速出警，果断处置，当场击毙七名暴力恐怖分子，抓获两名。”（完）
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