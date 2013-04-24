新疆喀什发生恐怖袭击 21人死亡

路透北京4月24日 - 中国新疆维吾尔自治区政府发言人侯汉敏周三表示，新疆喀什巴楚县周二发生一起暴力恐怖袭击事件，造成21人死亡。暴力袭击涉及斧头、刀具、枪支，且有房屋被焚烧。

侯汉敏称，该暴力恐怖事件造成9名市民、6名警察、6名维吾尔族人死亡。

目前尚不清楚多少人因焚烧致死。

侯汉敏未提及任何团体，但中国将新疆此前发生的多起袭击归咎于伊斯兰分裂分子。

侯汉敏称，新疆喀什巴楚县色力布亚镇3名社区工作人员到居民家中走访，在一居民家中发现多名可疑人员和管制刀具，遂用电话向上级报告，之后被藏匿于屋内的暴徒控制。

接报后，镇派出所民警和社区干部分头前往处置，先后遭屋内外暴徒袭杀。

她表示，处置过程中击毙暴徒6人，抓获8人。

侯汉敏表示，社区工作人员只是进行例行检查，但暴徒的行径是有计划有预谋的。

她表示，当局确定这是一起恐怖袭击事件。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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