新疆喀什发生恐怖袭击 21人死亡

菲律宾东南外海发生规模6.1级地震--美国地质调查局
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透北京4月24日 - 中国新疆维吾尔自治区政府发言人侯汉敏周三表示，新疆喀什巴楚县周二发生一起暴力恐怖袭击事件，造成21人死亡。暴力袭击涉及斧头、刀具、枪支，且有房屋被焚烧。
侯汉敏称，该暴力恐怖事件造成9名市民、6名警察、6名维吾尔族人死亡。
目前尚不清楚多少人因焚烧致死。
侯汉敏未提及任何团体，但中国将新疆此前发生的多起袭击归咎于伊斯兰分裂分子。
侯汉敏称，新疆喀什巴楚县色力布亚镇3名社区工作人员到居民家中走访，在一居民家中发现多名可疑人员和管制刀具，遂用电话向上级报告，之后被藏匿于屋内的暴徒控制。
接报后，镇派出所民警和社区干部分头前往处置，先后遭屋内外暴徒袭杀。
她表示，处置过程中击毙暴徒6人，抓获8人。
侯汉敏表示，社区工作人员只是进行例行检查，但暴徒的行径是有计划有预谋的。
她表示，当局确定这是一起恐怖袭击事件。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透首尔4月10日 - 韩国当局表示，中国最高核问题特使及韩国周一同意，如果朝鲜实行核试验或试射洲际弹道导弹，将采取强烈措施。
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。