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时事要闻 | 2012年 2月 29日 星期三 09:50 BJT

新疆发生砍杀案 至少10人遇难

路透北京2月29日电---新华社报导称，新疆数名暴徒周二持刀杀害至少10人。

报导称，事件发生在喀什市附近的叶城县。

新华称，周二晚，数名暴徒砍杀至少10人，另有人员受伤，警方击毙两名歹徒，目前正抓捕其他暴徒。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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