新疆发生砍杀案 至少10人遇难

民调显示勒庞在首轮投票中的领先优势增强 第二轮或落败
2月23日 - 路透巴黎2月23日 - 周四出炉的BVA-Salesforce民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国总统选举首轮投票中的领先优势增强，尽管她仍可能在第二轮选举以较大的差距被击败。
路透北京2月29日电---新华社报导称，新疆数名暴徒周二持刀杀害至少10人。
报导称，事件发生在喀什市附近的叶城县。
新华称，周二晚，数名暴徒砍杀至少10人，另有人员受伤，警方击毙两名歹徒，目前正抓捕其他暴徒。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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