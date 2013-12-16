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时事要闻 | 2013年 12月 16日 星期一 14:36 BJT

新疆警方抓捕嫌犯遇袭 击毙14人

路透北京12月16日 - 新疆政府周一称，警方在新疆喀什抓捕犯罪嫌疑人时遭多名暴徒袭击，两名民警殉职。

新疆官方新闻门户网站天山网(www.ts.cn)报道称，新疆喀什地区疏附县公安局民警在萨依巴格乡抓捕犯罪嫌疑人时，突遭多名暴徒投掷爆炸装置及持砍刀袭击。

报道称，公安民警果断处置，击毙14人，抓获犯罪嫌疑人2人。

路透无法立即联系到政府官员就此置评。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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