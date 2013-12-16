新疆警方抓捕嫌犯遇袭 击毙14人

中国国防部否认向中朝边境增派15万名士兵的报导
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。
路透北京12月16日 - 新疆政府周一称，警方在新疆喀什抓捕犯罪嫌疑人时遭多名暴徒袭击，两名民警殉职。
新疆官方新闻门户网站天山网(www.ts.cn)报道称，新疆喀什地区疏附县公安局民警在萨依巴格乡抓捕犯罪嫌疑人时，突遭多名暴徒投掷爆炸装置及持砍刀袭击。
报道称，公安民警果断处置，击毙14人，抓获犯罪嫌疑人2人。
路透无法立即联系到政府官员就此置评。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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