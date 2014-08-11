中国公安机关拘留一名莎车暴恐案造谣者

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透北京8月11日 - 中国官方媒体周一报导称，公安机关在新疆刑事拘留了一名莎车暴恐案造谣者。
新疆政府网站天山网报导称，这名22岁的犯罪嫌疑人编造谣言，并通过“翻墙”手段在境外网站传播。
“国外网络上却出现一篇与事实严重不符的所谓‘新闻报导’，捏造骇人听闻的细节。”报导指出。
报导称，谣言捏造了警方的暴行，被境外敌对势力发现并利用，造成恶劣影响。
报导指出，公安机关8月6日刑事拘留了犯罪嫌疑人阿巴拜克热木，他随后供认了犯罪事实。
“我不在乎我写的东西是真是假，我只想吸引更多人注意，形成舆论影响。”阿巴拜克热木说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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