中国公安机关拘留一名莎车暴恐案造谣者

路透北京8月11日 - 中国官方媒体周一报导称，公安机关在新疆刑事拘留了一名莎车暴恐案造谣者。

新疆政府网站天山网报导称，这名22岁的犯罪嫌疑人编造谣言，并通过“翻墙”手段在境外网站传播。

“国外网络上却出现一篇与事实严重不符的所谓‘新闻报导’，捏造骇人听闻的细节。”报导指出。

报导称，谣言捏造了警方的暴行，被境外敌对势力发现并利用，造成恶劣影响。

报导指出，公安机关8月6日刑事拘留了犯罪嫌疑人阿巴拜克热木，他随后供认了犯罪事实。

“我不在乎我写的东西是真是假，我只想吸引更多人注意，形成舆论影响。”阿巴拜克热木说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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