中国称新疆暴力恐怖袭击案告破

路透北京6月30日 - 中国官方媒体报道称，新疆暴力恐怖袭击案告破，查明是由进行“宗教极端活动”的团伙实施，该团伙本月筹措资金并购买作案工具。

35人在这起暴力事件中丧生，中国政府将该事件定性为“恐怖袭击”。

新疆政府网和新华社报道称，暴力事件发生前，警方拘捕了该团伙的一名成员。第二天该团伙实施了暴力恐怖活动。

该团伙袭击了鄯善县鲁克沁镇派出所、商铺和建筑工地等多处目标，导致24人死亡，包括维吾尔族16人，汉族8人，其中有警察丧生。处置过程中有11名暴徒被击毙。

报道称：“今年2月以来，艾合买提尼牙孜·斯迪克纠集多人进行宗教极端活动，收听煽动暴力恐怖活动的音频资料，形成了17人的暴力恐怖活动团伙。6月中旬以来，该团伙筹措资金，购买刀具、汽油等作案工具，多次踩点。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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