中国称新疆暴力恐怖袭击案告破

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京6月30日 - 中国官方媒体报导称，新疆暴力恐怖袭击案告破，查明是由进行“宗教极端活动”的团伙实施，该团伙本月筹措资金并购买作案工具。
35人在这起暴力事件中丧生，中国政府将该事件定性为“恐怖袭击”。
新疆政府网和新华社报导称，暴力事件发生前，警方拘捕了该团伙的一名成员。第二天该团伙实施了暴力恐怖活动。
该团伙袭击了鄯善县鲁克沁镇派出所、商铺和建筑工地等多处目标，导致24人死亡，包括维吾尔族16人，汉族8人，其中有警察丧生。处置过程中有11名暴徒被击毙。
报导称：“今年2月以来，艾合买提尼牙孜·斯迪克纠集多人进行宗教极端活动，收听煽动暴力恐怖活动的音频资料，形成了17人的暴力恐怖活动团伙。6月中旬以来，该团伙筹措资金，购买刀具、汽油等作案工具，多次踩点。”（完） 编译：李富强 发稿：王凤昌
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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