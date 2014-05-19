中国警方称“东伊运”策划指挥乌鲁木齐火车南站暴恐袭击案

美国国会通过权宜支出法案 以避免政府关门
路透华盛顿4月28日 - 美国由共和党占主导的国会周五避免了政府关门，再给议员一周时间制定出一直到9月30日的联邦支出方案。但像国防支出等棘手的问题仍然无解。
路透北京5月18日（记者 黄瑞黎） -新华社周日报道称，中国警方称是“东伊运”（ETIM）策划指挥了乌鲁木齐火车南站的暴恐袭击案。
4月30日，乌鲁木齐火车南站发生暴恐袭击案，造成三人死亡、79人受伤。
新华社援引新疆警方的说法称，“东伊运”成员伊斯玛依力·玉素普在境外策划针对乌鲁木齐的暴恐袭击。
“今年4月22日，伊斯玛依力·玉素普下达指令，指挥疆内艾合买提·热西提等10名同伙进行任务分工，制作爆炸装置，选定袭击目标，”新华社报道称。
报道称，4月30日19时10分许，色地尔丁·沙吾提、麦麦提阿卜杜拉·艾提两名暴徒在乌鲁木齐火车南站实施爆炸身亡。其余8名团伙成员全部被抓获。
报道还称，警方目前正通过国际刑警组织对伊斯玛依力·玉素普进行缉捕。
报道指出，现查明，2005年以来，该团伙主要成员鼓吹宗教极端思想，从事非法宗教活动。伊斯玛依力·玉素普因组织制爆活动被公安机关通缉，2013年潜逃出境，加入“东伊运”组织。
路透无法联系到新疆的官员对此置评。（完）
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