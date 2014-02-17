新疆阿克苏地区乌什发生暴恐袭警案

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透北京2月14日(记者 白宾) -新华社报道称，新疆阿克苏地区乌什县周五发生恐怖分子袭击事件，11名恐怖分子在袭击中丧生。
新华社报道称，周五下午四点左右，恐怖分子分乘作案车辆，携带爆燃装置，手持砍刀，实施犯罪。警方现场缴获数十枚爆燃装置及砍刀、车辆等作案工具。
新华社称，八名恐怖分子被警方击毙，三名犯罪嫌疑人在实施犯罪时发生自爆死亡。
乌什县地处中国与吉尔吉斯斯坦边界附近。吉尔吉斯斯坦政府上月表示，其边防部队击毙了11名被认为是一维吾尔激进组织的成员。
新疆是维吾尔人聚居地，与中亚国家接壤。该地区多年来饱受暴力活动困扰，中国政府将这一问题归咎于追求独立的伊斯兰武装分子和分裂主义者。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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