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时事要闻 | 2014年 5月 23日 星期五 15:51 BJT

中国称新疆暴恐事件袭击者受到境外组织的影响

路透北京5月23日 - 中国外交部周五称，新疆暴恐事件袭击者看来是受到境外组织的影响。

外交部发言人洪磊在例行记者会上亦称，袭击者受到了互联网上宗教极端主义的影响。

中国环球时报稍早报导称，参加5月22日新疆乌鲁木齐市暴恐袭击的五名嫌犯自爆死亡，有无同伙正在排查。

此次爆炸案造成31人丧生，94人受伤。中国当局已将此事件定性为严重暴力恐怖案件。

另外，就在不到一个月前的4月30日，乌鲁木齐火车南站发生的暴恐事件导致3人死亡、79人受伤。(完)

(发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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