新疆喀什民警击毙八名持刀暴徒 抓获一人--天山网

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透北京12月30日 -中国新疆官方新闻门户网站--天山网(www.ts.cn/)报导称，新疆公安民警周一击毙八名持刀暴徒，抓获一人。相关情况正在进一步调查中。
报导称，周一早晨6点30分许，有九名暴徒持砍刀袭击新疆喀什地区莎车县公安局，投掷爆炸装置，纵火焚烧警车。
新疆日前发生多起暴徒袭击事件。此前在11月16日阿布拉·艾海提等九名暴徒持刀斧袭击巴楚县色力布亚镇派出所，致使两名协警牺牲，两名民警受伤，暴徒被当场全部击毙；此后在12月中旬，喀什地区疏附县公安局民警在萨依巴格乡抓捕犯罪嫌疑人时，突遭多名暴徒投掷爆炸装置及持砍刀袭击，民警击毙14人，抓获犯罪嫌疑人两人。(完)
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)