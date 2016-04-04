独家：中国收购企业XIO Group寻求收购J.D. Power--消息

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透4月1日 - 知情消息人士称，中国收购企业XIO Group正寻求收购麦格希金融(McGraw-Hill Financial)MHFI.N旗下的J.D. Power and Associates。这是中国资金瞄准美国企业的最新一例。
消息人士本周表示，XIO Group在J.D. Power的竞标上，正面对Advent International Corp等西方私募股权投资公司的竞争。J.D. Power以其汽车质量和可靠性评等而知名。
消息人士并称，目前还无法确定XIO Group能否成功买下J.D. Power，后者估值可能最高达10亿美元。由于商谈事属机密，消息人士要求匿名。
Advent、麦格希金融和XIO Group的代表都不愿置评。
XIO Group管理资产的规模有50亿美元，在上海、香港和伦敦都有业务团队。(完)
(编译 张若琪 审校 徐文焰)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。