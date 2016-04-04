独家：中国收购企业XIO Group寻求收购J.D. Power--消息

路透4月1日 - 知情消息人士称，中国收购企业XIO Group正寻求收购麦格希金融(McGraw-Hill Financial)MHFI.N旗下的J.D. Power and Associates。这是中国资金瞄准美国企业的最新一例。

消息人士本周表示，XIO Group在J.D. Power的竞标上，正面对Advent International Corp等西方私募股权投资公司的竞争。J.D. Power以其汽车质量和可靠性评等而知名。

消息人士并称，目前还无法确定XIO Group能否成功买下J.D. Power，后者估值可能最高达10亿美元。由于商谈事属机密，消息人士要求匿名。

Advent、麦格希金融和XIO Group的代表都不愿置评。

XIO Group管理资产的规模有50亿美元，在上海、香港和伦敦都有业务团队。(完)