焦点：雄安概念成为中国A股新兴奋点 投资者热捧冀望踏上新牛股

资料图片：2016年6月，北京一家券商营业部内的股民在看手机上的股票信息。 REUTERS/Jason Lee

作者 林琦

路透上海4月5日 - 在中国清明小长假期间，一则将设河北雄安新区的消息成为投资者热议的焦点。经过几天的发酵，雄安题材果真成为股市的新兴奋点，A股市场周三恢复交易后，雄安概念股大面积涨停。

雄安新区未来定位将比肩于深圳和上海浦东的国家新区，这无疑给股市带来无比大的想象空间。这两个成熟经济区域的示范效应，可让投资者按图索骥，迅速找到受益股。业内人士指出，雄安概念有望与一带一路概念、国企改革概念等一同成为股市持续热股，其中出现翻倍行情的大牛股的概率较大。

“类似2013年炒上海自贸区概念一样，时间可能会持续几周，龙头股股价估计能翻上一倍吧。”东北证券策略分析师沈正阳表示。

给予沈正阳信心的重要因素之一就是港股已提前表现。本周一和周二A股休市，但港股周一仍正常交易，雄安新区的消息已刺激多只河北概念港股当天大涨，金隅股份H股(2009.HK)周一盘中一度暴涨45.5%，收盘时升幅仍有35%；周三金隅H股继续大涨逾13%。

A股周三恢复交易后，雄安概念股的表现确实符合市场预期，金隅股份(601992.SS)、保变电气(600550.SS)、先河环保(300137.SZ)、首创股份(600008.SS)等个股开盘后即持续封住涨停。

4月1日中共中央、国务院决定设立河北雄安新区，雄安新区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域，雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里。

中信证券报告认为，从主题轮动的角度，雄安新区和京津冀概念有望接棒新疆振兴，和受5月峰会影响的“一带一路”题材股一起，成为4月份重要的周期类主题。

“短期看区位，中期看政策，长期看京津冀一体化。”报告指出，短期最明确的主线还是低开发度的新区基础设施建设提速，包括交通、环保、土地开发等。中期看政策落地进度，包括首都功能转移、公共服务提升、生态与旅游产业发展等。长期看京津冀一体化发展，主要从产业角度切入，布局区域内重点产业的龙头公司。

国泰君安策略团队认为，雄安新区震撼设立，成为未来一段时间最为确定性的投资主线。建议由近到远，从三种价值纬度来布局京津冀主题：第一，短期看资产价值重估，推荐华夏幸福(600340.SS)和荣盛发展(002146.SZ)；第二，看建设需求的盈利价值，推荐冀东水泥(000401.SZ)和金隅股份；第三，长期看新经济的成长的价值,推荐通合科技(300491.SZ)。

**公司澄清VS投资热情**

有了周一港股的示范，被投资界罗列在雄安新区受益个股名单中的多家上市公司周二晚不约而同的刊登澄清公告，披露其在雄安新区的项目进展或业务联系，给市场打“预防针”。

例如，华夏幸福称其在雄安新区的项目尚存不确定性；新兴铸管(000778.SZ)、华讯方舟(000687.SZ)、河钢股份(000709.SZ)和河北宣工(000923.SZ)等多家河北上市公司均表示，在新区没有子公司或资产，新区的设立短期内不会对公司业务产生重大或实质性影响。

冀东水泥则表示，雄安新区的设立及建设将带动水泥及相关建材的需求，但是对公司具体影响尚存在不确定性。而近日领涨的金隅股份的澄清公告更是彻底：董事会确认并不知悉导致价格或成交量波动的任何原因，或任何必须公布以避免公司证券出现虚假市场的资料。

“我怎么感觉这些上市公司的澄清公告更象是GPS定位，将自己列入雄安概念股，有点欢迎大家来炒的味道。”上海一位散户投资者开玩笑道。

他乐观估计，未来几周，雄安概念股的炒作将成为A股市场上亮丽的风景线，因为国内投资者喜欢“能够讲故事”的股票或板块。

私募基金少数派投资执行董事总经理周良指出，“雄安概念是中国股市喜欢的一种，属于主题投资...现在，这个概念全中国股民都知道，知道的人太多了，就会涨停。”他预计部分雄安概念股未来涨幅可达50%，甚至翻倍。

**狂热气氛中仍存清醒**

不过雄安新区设立的消息对大盘的影响，分析师的观点趋同：雄安概念短期对大盘肯定有影响，但长期还是要看相关公司的基本面；而在当前流动性趋紧的大背景下，股指难改震荡市。

财富证券策略分析师李孔逸认为，“对大盘的影响还是短期的，今年的核心影响因素还是流动性，除非国家为了这个新区再度回到放水模式。”

周良虽然对雄安概念股持乐观态度，但他认为，短期来讲，这些股票的基本面并没有变化。长期来看，公司基本面要明显改善也需要5-10年的时间。他们的基金是做价值投资的，不会跟踪热点, 不会去做主题投资。

“一方面现在也买不到，另外一方面追逐热点长期来说很难赚到钱。”他说。

同样保持冷静头脑的还有私募基金常春藤资本的基金经理沈维正。他表示，“周一买了些金隅股份港股，但不敢买太多，而且明后天打算卖了。”

对于快进快出的理由，他解释说，因为这只股票没有业绩支撑，就算基本面利好也起码要等五年，短期业绩释放不出来。买港股的原因主要是因为预计周三A股恢复交易后，相关概念股将会涨停，国内投资者买不了。

他认为，“港股基本一步到位，还有老外会做空，几天赚这些已经蛮开心了...国内可能会炒的时间长一些。”

无独有偶，摩根士丹利周二将水泥股金隅股份的评级连降两级至减持，将其港股和A股的目标价均下降逾三成。其报告认为，雄安新区建设虽然对金隅集团的水泥业务有正面推动作用，但市场对此利好作用过于兴奋，未将2017-2019年房地产对其盈利的拖累因素纳入考量。

不过大摩报告将同处京津冀区域的冀东股份评级升至超配，将其目标价由7元升至20元，较周三的市价仍有三成上升空间。主因是冀东股份的估值已处历史低位，而且主要业务区域位于华北，对水泥价位的变化业绩敏感度更高。（完）